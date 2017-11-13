Львів віддає шану Ларисі Крушельницькій. Де можна попрощатись з відомою львів’янкою?

На 89 році життя померла відома львів’янка Лариса Іванівна Крушельницька, яка довший період свого життя присвятила роботі у Львівській науковій бібліотеці ім. В. Стефаника. Відтак мерія Львова повідомила про час та місце чину прощання і поховання археолога, передає Львівський портал.

Лариса Іванівна Крушельницька – український археолог, бібліотекознавець, доктор історичних наук, професор.

Порядок чину прощання та поховання:

Понеділок, 13 листопада:

19.00 год. – чин парастасу (Палац Сапіг, вул. Коперника, 40а);

Вівторок, 14 листопада:

12.00 год. – чин похорону (Храм Пресвятої Трійці УГКЦ, вул. Братів Тершаківців, 11).

Поховають Ларису Крушельницьку на Личаківському кладовищі у родинному гробівці.