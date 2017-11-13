«Голос тихої безодні». У Львові презентують виставу присвячену жертвам Голодомору

У Домі Франка презентують моно-виставу “Голос тихої безодні” Творчої майстерні “Театр у кошику” за п’єсою Неди Неждани. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Театр, що цьогоріч відзначає 20-річчя діяльності, став справжньою легендою львівської сцени, добре знаною за межами України завдяки участі у численних міжнародних фестивалях. Половина вистав у репертуарі театру – це експериментальне, а водночас тонке й вдумливе прочитання української класики – Василя Стефаника, Івана Франка, Лесі Українки, Тараса Шевченка.

У постановці “Голос тихої безодні” театр уперше звернувся до сучасної української драматургії. Виставу, що презентують 25 листопада, присвячено пам’яті жертв Голодомору.

Довідка:

“Театр у кошику” був створений 1997 року режисером Іриною Волицькою та актрисою Лідією Данильчук як незалежне, некомерційне творче об’єднання, що протягом семи років існував на власному ентузіазмі. 2004 року стає творчою майстернею Національного центру театрального мистецтва ім. Леся Курбаса.

Творча майстерня “Театр у кошику” – це свого роду унікальний театр, який займає елітарну нішу в культурному просторі України.

Творча майстерня проводить дослідження у сфері театрального знаку, символу, метафори, вибудовуючи власні, самобутні засоби сценічної виразності та експресії.