ОСТАННІ НОВИНИ

«Голос тихої безодні». У Львові презентують виставу присвячену жертвам Голодомору

|

У Домі Франка презентують моно-виставу “Голос тихої безодні” Творчої майстерні “Театр у кошику” за п’єсою Неди Неждани. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Театр, що цьогоріч відзначає 20-річчя діяльності, став справжньою легендою львівської сцени, добре знаною за межами України завдяки участі у численних міжнародних фестивалях. Половина вистав у репертуарі театру – це експериментальне, а водночас тонке й вдумливе прочитання української класики – Василя Стефаника, Івана Франка, Лесі Українки, Тараса Шевченка.

У постановці “Голос тихої безодні” театр уперше звернувся до сучасної української драматургії. Виставу, що презентують 25 листопада, присвячено пам’яті жертв Голодомору.

Довідка:

“Театр у кошику” був створений 1997 року режисером Іриною Волицькою та актрисою Лідією Данильчук як незалежне, некомерційне творче об’єднання, що протягом семи років існував на власному ентузіазмі. 2004 року стає творчою майстернею Національного центру театрального мистецтва ім. Леся Курбаса.

Творча майстерня “Театр у кошику” – це свого роду унікальний театр, який займає елітарну нішу в культурному просторі України.

Творча майстерня проводить дослідження у сфері театрального знаку, символу, метафори, вибудовуючи власні, самобутні засоби сценічної виразності та експресії.

Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Чому я не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось
Антон Шишкін
Чому я не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось

Цензурна та уточнена версія про те «чому не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось» від колишнього і...

(Не)легальний ринок праці на Львівщині. Чи реально витягнути тіньові зарплати на світло?
Соломія ГОЛОВІНА
(Не)легальний ринок праці на Львівщині. Чи реально витягнути тіньові зарплати на світло?

В Україні 10 мільйонів людей працюють нелегально. Проблема легалізації праці десятиліттями «мусолиться», але ніяк не вир...

Відвідати 13 країн майже без грошей – міф чи реальність?
Анастасія МОЗГОВА
Відвідати 13 країн майже без грошей – міф чи реальність?

Відвідати 13 країн майже без грошей – не міф. Студенти Політехніки Вадим Найко та Андрій Гурський – досвідчені автостопе...

Замасковані самовисуванці, адмінресурс та агітаційні вояжі чиновників: чим «прославилися» останні вибори в ОТГ на Львівщині?
Соломія ГОЛОВІНА
Замасковані самовисуванці, адмінресурс та агітаційні вояжі чиновників: чим «прославилися» останні вибори в ОТГ на Львівщині?

Днями на Львівщині завершилася четверта хвиля виборів депутатів та голів до восьми територіальних об’єднань області. Зві...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...