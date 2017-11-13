Для руху транспорту закривають відрізок дороги від вулиці Котика до Черемшини. Дев’ять автобусів змінять маршрут

У середу, 15 листопада, з 13.00 для руху транспорту буде перекрито вулицю Личаківську від вулиці Круп’ярської до вулиці Черемшини. Про це сьогодні, 13 вересня, під час брифінгу повідомив директор ЛКП «Львівавтодор» Олег Береза, передає Львівський портал.

Рух транспорту тут буде перекрито до 22 год. 21 січня 2018 року.

Як він Олег Береза, цю ділянку довелося перекрити через певний масив роботи з колекторами.

«Важливим моментом є те, що на вулиці Котика ми будемо переключати старі колектори в новий, виконувати всі під’єднання. Це надзвичайно важливий вузол, він потребує повного розриття…Іншого варіанту, окрім того, як перекрити ці вулиці, не було. Ми обговорювали з нашими французькими колегами-інженерами, спеціалістами з безпеки руху те, чи можна було би якимсь чином так перекрити вулиці, щоби дозволити рух на якійсь частині з вулиці Личаківської, проте нам прийдеться розкопувати вулицю до 7-8 м, а це може становити небезпеку для транспорту».

Варто зауважити, що на час перекриття вулиці Личаківської від Круп’ярської до вулиці Черемшини відбудуться зміни у схемі руху 9 міських маршрутів.

Отож, в.о. начальника управління транспорту ЛМР Олег Партика розповів детальніше про ці зміни:

«Так, №5А, 36 курсуватиме у напрямку, як і сьогодні, вул. Некрасова, Черемшини, Личаківською, а з Винників – вул. Богданівською, Кордуби, Хмельницького, Замарстинівською до площі Різні.

№5Н (нічний) так само їздитиме вул. Некрасова, Черемшини, Личаківською, а у зворотному напрямку – вул. Зеленою, Студентською, Мечнікова, Личаківською.

№15 в обох напрямках курсуватиме вулицею Зеленою.

№47а також їздитиме вул. Некрасова, Черемшини, Личаківською, у зворотному напрямку – вул. Зеленою, Дж. Вашингтона, Студентською, Мечникова, Личаківською.

№ 29 їхатиме у Винники через Некрасова і Черемшини, у зворотному напрямку – вул. Пасічною, Дж. Вашингтона, Студентською, Мечникова, Личаківською.

№50 матиме трішки суттєвіші зміни: вул. Мечнікова, Зелена, Дж. Вашингтона, Пасічна. Кінцева буде на Таджицькій, тобто трішки продовжуємо маршрут. У зворотному напрямку – аналогічний рух.

№18 рухатиметься вул. Некрасова, Черемшини, до стадіону «Скіф», у зворотному напрямку – аналогічно.

№39 – з Ялівця на вул. Богданівську, Кукурудзяну, Липинського, Некрасова, Черемшини до стадіону «Скіф».

Студентські шатл-баси в обох напрямках їздитимуть вул. Зеленою».

Також він додав, що об’їзд автотранспорту здійснюватиметься за цією ж схемою.

Водночас Олег Партика зауважив, що у зв’язку з цим можливі затори і затримки в русі громадського транспорту:

«Дійсно, буде закоркованість на цих ділянках дороги, тому прошу ставитися з розумінням щодо затримок у роботі громадського транспорту. У разі надходження пропозицій від мешканців щодо можливого коригування тимчасових схем, це буде враховано і за можливості зроблено».

Додамо, що ремонт усієї вулиці Личаківської пообіцяли завершити до середини 2018 року.

Як відомо, на ремонт її закрили у березні цього року.

Фото: ЗІК