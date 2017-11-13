17 будинків Львова не отримують гарячої води

Станом на ранок 13 листопада ЛМКП «Львівтеплоенерго» подає опалення до усіх споживачів у м. Львові. Гаряча вода не подається до 17 будинків. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Не отримує гарячу воду 2 будинки у Франківському районі на вул. Науковій, 64, 74. Причина відсутності гарячого водопостачання – ліквідація пориву трубопроводу гарячого водопостачання від ЦТП на вул. Науковаій 58а. Завершити роботи і відновити подачу гарячої води планують сьогодні, 13 листопада.

Не отримують гарячу воду 9 будинків у Сихівському районі на вул. Стрийській, 47, 49, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65. Причина відсутності – порив трубопроводу ГВП від ЦТП на вул. Гашека, 17а. Завершити роботи і відновити подачу гарячої води планують сьогодні, 13 листопада.

Також не подається гаряча вода до 6 будинків у Шевченківському районі. Будинки на вул. Миколайчука, 2, 4 ,6 вул. Мазепи, 27, вул. Плуговій, 7 не отримують гарячу воду через порив трубопроводу ГВП від ЦТП на вул. Миколайчука, 14б. Завершити роботи і відновити подачу гарячої води планують сьогодні, 13 листопада. Будинок на вул. Студинського, 6 не отримує гарячу воду через порив внутрішньобудинкової системи. Завершити роботи і відновити подачу гарячої води планують сьогодні, 13 листопада.

Нагадаємо, в опалювальному сезоні 2017-2018 року ЛМКП «Львівтеплоенерго» подаває опалення до 1619 житлових будинків, гарячу воду до 1115 будинків, 197 освітніх закладів (школи, садочки) та 51 медичного закладу (лікарні, поліклініки).