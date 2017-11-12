Завтра українці зможуть побачити парад планет

Завтра, 13 листопада, мешканці Землі зможуть побачити на небі з’єднання Венери та Юпітера, повідомляє ВВС.

Як зазначається, Юпітер пройде поряд з Венерою на відстані менш ніж півградуси. Із Землі цей феномен буде у вигляді однієї яскравої зірки на південному сході над самим горизонтом.

Мешканці України зможуть побачити парад планет за умови безхмарної погоди. Спостерігати за цим явищем можна, починаючи з 6:00 за київським часом над південно-східним горизонтом.

Цікаво, що вже з 17 на 18 листопада очікують один з найвідоміших зорепадів – метеорний потік Леоніди.