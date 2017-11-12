У Львові вже четверту добу шукають зниклого юнака

У Львові розшукують 23-річного хлопця, що вийшов 9 листопада із дому та досі не повернувся. Про це пише у Facebook його мати Наталія Щипкова.

Хлопець був вдягнений у чорну дуту куртку, чорні джинси, коричневі чоботи, шапка в’язана камуфляжна. Волосся темне, небритість на обличчі, худорлявий.

Повідомляється. Що юнак зник в обід 9 листопада.

Якщо комусь відома будь-яка інформація про місце перебування хлопця, телефонуйте у «102» або:

(093) 805-75-25. (068) 006-45-40

Влад, брат.

(093) 137-69-05. (097) 491-15-17

Владислав, батько.

(063) 122-56-99. (050) 180-19-54

Наталя, мама.