Поліція просить допомогти встановити особу жінки, що загинула на Львівщині під колесами буса

На Львівщині просять допомогти встановити особу загиблої у ДТП жінки. Дорожньо-транспортна пригода сталась 11 листопада о 20.00 на автодорозі “Львів-Тернопіль” неподалік села Струтин Золочівського району. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.



Як попередньо встановили правоохоронці, водій мікроавтобуса “Мерседес Спринтер”, 57-річний мешканець Тернопільської області, скоїв наїзд на жінку, котра переходила проїзну частину у невстановленому місці. Від отриманих травм жінка померла на місці події, її особу поліцейські встановлюють.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху ) КК України.

Прохання зголоситись на оперативну лінію 102 усіх, хто може допомогти встановити особу загиблої. Її прикмети: вік приблизно 45-50 років, зріст 155 см, худорлява, волосся темне. Була одягнута у блакитні джинси, білі зимові черевики, кремового кольору куртку та синій светр.