На трасі Львів-Тернопіль мікроавтобус насмерть переїхав жінку

Учора ввечері, 11 листопада, на автодорозі Львів-Тернопіль поблизу села Струтин Золочівського району сталася смертельна ДТП. Про це повідомляє видання «Золочів.Нет» з посиланням на правоохоронців.

Так, 11 листопада 2017 року, близько 20.00 год. на автодорозі Львів-Тернопіль поблизу повороту на село Струтин Золочівського району стався наїзд на жінку мікроавтобусом – жителем Тернопільської області.

«Наразі проводяться першочергові слідчі дії, з метою встановлення обставин ДТП, а також встановлення особи, потерпілої внаслідок ДТП. Особа жіночої статі загинула на місці ДТП від отриманих травм», – про це повідомив працівник Золочівського ВП Микола Яремчук.

