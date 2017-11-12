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На ринки України не допустили 6,5 тисяч тонн небезпечного м’яса та субпродуктів

Катерина Родак

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Протягом 2017 року фахівці Держпродспоживслужби не допустили до реалізації 454,2 тони недоброякісних продуктів та 6099,4 тон небезпечного м’яса та субпродуктів, повідомив на засіданні колегії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів заступник Директора Департаменту безпечності харчових продуктів та ветеринарії Держпродспоживслужби Артем Саєнко.

Він наголосив, що за результатами лабораторних досліджень, із цих 6,5 тис. тон неякісних продуктів харчування 244,1 тони продуктів та 50,9 тон м’яса направлено на знешкодження та знезараження. Також заступник Директора Департаменту безпечності харчових продуктів та ветеринарії Держпродспоживслужби поінформував присутніх, що ще 71,2 тони продуктів та 6049 тони м’яса були утилізовані.

Всього впродовж 9 місяців поточного року державними лабораторіями ветеринарно-санітарної експертизи на ринках була проведена ветеринарно-санітарна експертиза 7,7 млн партій продукції тваринного та рослинного походження.

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