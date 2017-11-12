Дорожники назвали сім доріг на Львівщині, де найчастіше трапляються ДТП

У межах десятиліття дій з безпеки дорожнього руху 2011-2020 р.р., в Україні з 13 по 19 листопада 2017 року буде тривати Тиждень безпеки дорожнього руху. Про це повідомляє прес-служба Львівської ОДА.

Відтак водіям нагадують про наявність семи ділянок концентрації ДТП на автомобільних дорогах загального користування державного значення, а саме:

М-06 Київ – Чоп км 491+310 – км 491+900 – м. Буськ протяжністю 0,59 км

М-06 Київ – Чоп км 551+200 – км 554+100 протяжністю 2,9 км

М-06 Київ – Чоп км 557+230 – км 558+200 н. п. Ков’ярі протяжністю 0,97 км

М-06 Київ – Чоп км 584+000 – км 585+085 н. п. Розвадів протяжністю 1,085 км

М-06 Київ – Чоп км 674+200 – км 674+800 протяжністю 0,6 км

М-06 Київ – Чоп км 681+140 – км 681+850 н. п. Тухолька протяжністю 0,710 км

М-06 Київ – Чоп км 685+220 – км 686+000 н.п. Нагірне протяжністю 0,780 км

Служба автомобільних доріг у Львівській області нагадує водіям про необхідність дотримання правил дорожнього руху.

Нагадаємо, департамент внутрішньої та інформаційної політики Львівської обласної державної адміністрації спільно з Dis-moll production створив серію соціальних роликів “Безпека на дорозі”.