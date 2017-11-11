З понеділка Львів переходить на зимовий режим

З понеділка, 13 листопада, підприємства, що задіяні до роботи з механізованого прибирання вулично-дорожньої мережі, переходять на зимовий режим роботи. Про це йдеться у розпорядженні міського голови Львова Андрія Садового за 10 листопада, передає кореспондент Львівського порталу.

Згідно документу, на районні адміністрації міста покладаються такі зобов’язання:

Першочергове прибирання магістральних вулиць і вулиць, які є маршрутами пасажирського транспорту.

Утримання проїжджої частини вулиць і тротуарів міста у безпечному стані для проходження пішоходів, проїзду авто- та електротранспорту.

Координацію робіт комунальних підприємств щодо оперативного прибирання вулиць і площ від снігу та посипання проїжджої частини протиожеледними матеріалами.

Погодження переліку спеціальної техніки, що буде задіяна до цілодобового режиму роботи, враховуючи погодні умови та можливість фінансування робіт з механізованого прибирання вулично-дорожньої мережі.

Своєчасне замовлення у підприємств спеціальної техніки, необхідної для належного утримання вулично-дорожньої мережі району.

Встановлення ящиків (пірамід) з протиожеледними матеріалами на підйомах і спусках вулиць.

Організацію цілодобового забезпечення протиожеледними матеріалами підприємств, задіяних до роботи з механізованого прибирання вулично-дорожньої мережі.

Ремонтним підприємствам Львова наголосили:

Звернути особливу увагу на прибирання та посипання протиожеледними матеріалами підйомів і спусків вулиць, доріг, шляхопроводів, перехресть, зупинок громадського транспорту, залізничних переїздів, пішохідних переходів.

Самостійно приймати рішення про виїзд на маршрути, попередньо погоджені з районними адміністраціями, необхідної кількості спеціальної техніки для механізованого прибирання вулично-дорожньої мережі з 18.00 год. до 08.00 год. у разі інтенсивного снігопаду, ожеледиці.

Львівське комунальне підприємство “Зелений Львів“ та “Виробничо-реставраційний комбінат обрядових послуг“ маютьвстановити ящики з протиожеледними матеріалами у парках, скверах та на територіях цвинтарів.

Також ЛКП «Зелений Львів» має забезпечити своєчасне прибирання, очищення від снігу та посипання протиожеледними матеріалами пішохідних доріжок і сходів у парках, скверах та на територіях цвинтарів.

Львівське комунальне підприємство “Львівсвітло“ повинно забезпечити належне освітлення вулиць та доріг міста, зупинок громадського транспорту, шляхопроводів і транспортних розв’язок міста.

Фото: Сомережі