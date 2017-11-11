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З понеділка Львів переходить на зимовий режим

Катерина Родак

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З понеділка, 13 листопада, підприємства, що задіяні до роботи з механізованого прибирання вулично-дорожньої мережі, переходять на зимовий режим роботи. Про це йдеться у розпорядженні міського голови Львова Андрія Садового за 10 листопада, передає кореспондент Львівського порталу.

Згідно документу, на районні адміністрації міста покладаються такі зобов’язання:

  • Першочергове прибирання магістральних вулиць і вулиць, які є маршрутами пасажирського транспорту.
  • Утримання проїжджої частини вулиць і тротуарів міста у безпечному стані для проходження пішоходів, проїзду авто- та електротранспорту.
  • Координацію робіт комунальних підприємств щодо оперативного прибирання вулиць і площ від снігу та посипання проїжджої частини протиожеледними матеріалами.
  • Погодження переліку спеціальної техніки, що буде задіяна до цілодобового режиму роботи, враховуючи погодні умови та можливість фінансування робіт з механізованого прибирання вулично-дорожньої мережі.
  • Своєчасне замовлення у підприємств спеціальної техніки, необхідної для належного утримання вулично-дорожньої мережі району.
  • Встановлення ящиків (пірамід) з протиожеледними матеріалами на підйомах і спусках вулиць.
  • Організацію цілодобового забезпечення протиожеледними матеріалами підприємств, задіяних до роботи з механізованого прибирання вулично-дорожньої мережі.

Ремонтним підприємствам Львова наголосили:

  • Звернути особливу увагу на прибирання та посипання протиожеледними матеріалами підйомів і спусків вулиць, доріг, шляхопроводів, перехресть, зупинок громадського транспорту, залізничних переїздів, пішохідних переходів.
  • Самостійно приймати рішення про виїзд на маршрути, попередньо погоджені з районними адміністраціями, необхідної кількості спеціальної техніки для механізованого прибирання вулично-дорожньої мережі з 18.00 год. до 08.00 год. у разі інтенсивного снігопаду, ожеледиці.

Львівське  комунальне підприємство “Зелений Львів“ та “Виробничо-реставраційний комбінат обрядових послуг“ маютьвстановити ящики з протиожеледними матеріалами у парках, скверах та на територіях цвинтарів.
Також ЛКП «Зелений Львів» має забезпечити своєчасне прибирання, очищення від снігу та посипання протиожеледними матеріалами пішохідних доріжок і сходів у парках, скверах та на територіях цвинтарів.

Львівське комунальне підприємство “Львівсвітло“ повинно забезпечити належне освітлення вулиць та доріг міста, зупинок громадського транспорту, шляхопроводів і транспортних розв’язок міста.

Фото: Сомережі

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