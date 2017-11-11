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В Україні демонтували більше 1300 Ленінів

Єва Корнійчук

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У рамках декомунізації в Україні перейменовано 987 міст і сіл, понад 50 тис. вулиць, демонтовано 1320 пам’ятників Володимиру Леніну та сотні інших пам’ятників, пов’язаних з тоталітарним режимом. Як передає УНІАН, про це голова Верховної Ради Андрій Парубій сказав, виступаючи на з’їзді партії «Народний фронт».

“Ми викинули на політичний смітник сили, які пропагували антилюдську злочинну комуністичну ідеологію”, – нагадав він.
Парубій вважає, що в державі відбулась “ментальна деокупація української нації”. Він зазначив, що це було зроблено завдяки рішенню українського парламенту.

Як відомо, декомунізація в Україні розпочалась з травня 2015 року.

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