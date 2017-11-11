У Вінниці 22-річний хлопець одружився з 80-річною бабусею

У Вінниці 22-річний хлопець одружився на 80-річній бабусі. День весілля співпав з датою, коли він разом з батьком приніс документи до міського комісаріату – аби засвідчити те, що він не може проходити строкову службу, повідомляє видання Вiнниця.info.

Пару розписали за дві години, після того як подали заяву на реєстрацію шлюбу.

25-го жовтня хлопець отримав повістку про призов до Збройних Сил, як призивний, а 31-го числа, молодий із свідоцтвом про реєстрацію шлюбу одразу пішов до військового комісаріату.

«Сам батько привів призовника до військкомату і сам батько за сина каже фразу: «Він в армію не піде, бо він одружений, у нього дружина інвалід першої групи». Це мене найбільше вразило», – розповів Олександр Данилюк – військовий комісар Вінницького ОМВК Міністерства оборони України.

За словами батька нареченого, своїй невістці він дуже радий. Але розповідати про весілля відмовляється.

«Я не буду нічого коментувати. Де зараз молоді живуть? В Нью-Йорку…», – відповів батько.

Хоч шлюб зареєстрували, військові мають намір оскаржувати його у суді, тому що є підстави вважати його фіктивним. Військові переконані, що таким чином вінничанин намагався «відкосити» від армії.

«Шлюб є фіктивним, якщо він укладений чоловіком та жінкою, або одним з них без наміру створення сім’ї та набуття прав на обов’язки подружжя. Але він може бути визнаний недійсним тільки за рішенням суду», – констатує начальник відділу державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області Олена Єфіменко.

У будь-якому випадку, молодик може бути призваний до військової служби до 27-річного віку.