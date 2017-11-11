У «Львівській залізниці» нарікають на збитки понад 50 мільйонів через пільговиків

Впродовж десяти місяців 2017 року регіональна філія «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» надала послуг із перевезення пасажирів пільгових категорій у приміському сполученні на загальну суму понад 58,3 млн гривень. Однак державні адміністрації та органи місцевого самоврядування семи областей, які об’єднує Львівська залізниця, впродовж січня-жовтня цього року компенсували за ці послуги заледве 6 млн грн., або 10,4% від фактично витраченої суми. Про це повідомляє прес-центр «Львівської залізниці».



На Львівщині фактичні витрати регіональної філії «Львівська залізниця» за десять місяців цього року на перевезення громадян пільгових категорій становлять майже 23 млн грн., тоді як бюджетах усіх рівнів закладено на рік близько 7,5 млн грн., із них станом на кінець жовтня компенсовано лише близько 4 млн грн.

Залізничники зауважують, що відповідно до ст. 9 Закону України «Про залізничний транспорт» збитки повинні компенсовуватися за рахунок державного або місцевого бюджетів, залежно від того, яким органом прийнято рішення про введення пільг. Недоотримання коштів створює суттєві перешкоди для забезпечення належного технічного стану моторвагонного рухомого складу, що потребує негайного оновлення. Загалом збитки залізниці у приміському сполученні за дев’ять місяців цього року становлять 881 млн грн.

«Попри складну фінансову та матеріально-технічну ситуацію у приміському господарстві, залізниця продовжує виконувати важливу соціальну функцію, забезпечуючи перевезення пасажирів у приміському сполученні, проте фактично вичерпала ресурси, щоб і надалі самостійно витримувати це навантаження в умовах критичного старіння рухомого складу, зростання цін на енергоносії, запчастини тощо. Така ситуація може призвести до відміни деяких поїздів у графіку руху на 2018-2019 роки», – повідомили у «Львівській залізниці».

Аби забезпечити подальше курсування приміських поїздів та гарантування безпеки пасажирів, Львівська магістраль сподівається на плідну співпрацю з державними та місцевими органами самоврядування західного регіону.

«З цією метою керівництво регіональної філії звернулося з листами на адресу керівників обласних державних адміністрацій із проханням сприяти покращенню ситуації з компенсаційними виплатами за перевезення громадян пільгових категорій, а також передбаченню відповідних коштів на компенсації за пільгові перевезення під час планування бюджетів на 2018 рік», – йдеться у повідомленні.