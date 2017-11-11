Порошенко призначив 114 суддів Верховного суду України, яких вперше в історії обрали через конкурс

113 суддів нового Верховного Суду склали присягу. Церемонія прийняття присяги суддів пройшла у Кловському палаці в Києві. Трансляцію вів телеканал “112 Україна“.

Указ президента України про призначення 113 суддів до Верховного Суду оголосив 11 листопада заступник голови Адміністрації президента Олексій Філатов.

Порошенко наголосив, що тепер кожен четвертий суддя Верховного Суду є адвокатом або вченим.

“Спочатку визначилися 120 переможців конкурсу, а потім внесли подання на моє ім’я щодо призначення 113 з них суддями нового Верховного Суду”, – зазначив український президент.

Як відомо, до Верховного суду України потрапили і представники Львівського національного університету. З одним із них Львівський портал обговорив особливості судової реформи та функціонування нового Верховного суду.

Фото: 5 канал