Пасажирські перевезення до Росії треба припинити, - Бабін

Постійний представник президента в Автономній Республіці Крим Борис Бабін вважає, що українців до Росії треба випускати за біометричними паспортами. Про це повідомляє “Дзеркалао тижня”.

За його словами, українське суспільство толерує трудовій міграції українці до РФ.

«Насамперед маємо рухатися до припинення організованого пасажирського транспортного сполучення з РФ. На жаль, тривалий час після початку конфлікту суспільство толерувало масовій трудовій та соціальній міграції українців у РФ. Та толерує й досі. Усі “професійні патріоти” інколи щось висловлюють проти торгівлі з агресором, яка часто є вимушеним злом через специфіку світового розподілу ресурсів. Тим часом ці “професійні патріоти”, до речі, як і так звана “патріотична опозиція”, ні пари з вуст про десяток щоденних(!) поїздів “Укрзалізниці” до Москви з усіх регіонів, від Львова до Херсона», – зазначає він.

Суспільство, яке заплющує очі на пряме стимулювання своїх громадян до поїздок в РФ, не має, на думку Бабіна, морального права щось казати про бранців Кремля.

«Роль держави як “абсолютного зла”, що вже традиційно “нищить патріотів”, тут насправді мінімальна, адже якби був справжній суспільний резонанс — ці перевезення припинили б за місяць. Сьогодні єдиним чинником, котрий утримує владу від цього вимушеного, болючого, але необхідного кроку, є саме очікуване широке громадське обурення від такої заборони», – вважає він.

«Отже, повне припинення пасажирських перевезень та запровадження виїзду громадян України в РФ (а не тільки в’їзду в Україну громадян РФ) виключно за біометричними паспортами — неприємний, але повністю витребуваний і необхідний захід. Звісно, якщо український народ узагалі хоче виграти війну з кривавим молохом на наше знищення», – зазначив Борис Бабін.