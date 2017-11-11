Для заводів, що викидають в атмосферу забруднюючі речовини, максимальний штраф – 136 грн

В Україні є невиправдано низькі штрафи для підприємств, що понаднормово вкидають в атмосферу шкідливі речовини. Про це Львівському порталу повідомили у Держекоінспекції.

Так, екоінспектори наголосили:

«Відповідно до частини 1 статті 78 Кодексу України про адміністративні правопорушення, викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря без дозволу спеціально уповноваженого органу виконавчої влади або недодержання вимог, передбачених наданим дозволом, інші порушення порядку здійснення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря або перевищення технологічних нормативів допустимого викиду забруднюючих речовин та нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин стаціонарних джерел під час експлуатації технологічного устаткування, споруд і об’єктів – тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від п’яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».

Таким чином, за вказане порушення штраф у розмірі 136 грн. є максимальним.

«Варто зазначити, що санкції Кодексу України про адміністративні порушення що передбачають покарання за порушення вимог природоохоронного законодавства є невиправдано низькі, більшість з них не мінялися з часу ухвалення Кодексу», – додали у відомстві.