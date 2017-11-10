Збірна України перемогла у Львові Словаччину

Збірна України перемогла збірну Словаччину з рахунком 2:1 в товариському матчі на «Арені Львів». Про це повідомляє УП.

Українці першими пропустили гол в цій грі. На десятій хвилині матчу після подачі штрафного головою пробив Гамшик, і П`ятов відбиває м`яча перед собою, але на добивання першим зіграв Штетіна, який пробив з кількох метрів під поперечку воріт – 0:1.

Після пропущеного голу підопічні Андрія Шевченка перехопили ігрову ініціативу, а зрівняли рахунок на 39-й хвилині поєдинку. У відборі в центрі поля добре відіграв Марлос, котрий віддав в штрафну на Ярмоленка і той ударом в кут воріт пробив голкіпера словаків Дубравку – 1:1.

На 54-й хвилині збірна України вийшла вперед. Знову відбір в центрі поля, цього разу від Соболя, і пас на Коноплянку, який увійшов в штрафну і з під гравця пробив у кут воріт словаків – 2:1.

Ближче до завершення матчу з метрів 20-ти небезпечно вдарив Грошовськи і ворота українців рятує поперечка воріт. Вже в доданий арбітром час Шкретл після подачі кутового пробивав небезпечно головою – повз ворота пролетів м`яч. Більше гольових моментів біля обох воріт вже не було.

Для збірної України ця перемога стала 13-ю на матчах у Львові, при двох нічиїх та нулю поразок.

Зазначимо, що збірні Словаччини та України не пройшли кваліфікацію на ЧС-2018.

Фото: ФФУ