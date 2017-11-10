Як на Закарпатті пасажири штовхали потяг, щоб його завести

На Закарпатті пасажирам дизель-потяга Івано-Франківськ – Рахів довелося його штовхати через те, що вийшли з ладу двигуни. Про це у Facebook повідомила спільнота «Залізні магістралі України», передає Львівський портал.

«Черговий доказ критичного стану рухомого складу на «Укрзалізниці». Так, у мережі Інтернет з’явилося відео, як під час зупинки на платформі Кваси, Львівської залізниці, пасажири штовхають дизель-поїзд. Судячи із сюжету, у дизель-поїзда Д1 сполученням Ів.Франківськ-Рахів, вийшли з ладу двигуни обох секцій», – йдеться у дописі до опублікованого відео.

Фото: kurs.if.ua