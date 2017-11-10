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Від раку головного мозку помер відомий російський гуморист Михайло Задорнов

Єва Корнійчук

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Відомий російський сатирик і гуморист Михайло Задорнов помер у віці 69 років, повідомляє УНІАН з посиланням на “Газета.ru”.

Читайте також Донька Людмили Гурченко знайдена мертвою Задорнов протягом довгого часу лікувався від онкологічного захворювання. В кінці жовтня письменник-сатирик Семен Альтов, говорячи про здоров’я Михайла Задорнова, заявив: «Все дуже погано». Р

аніше Михайло Задорнов звернувся до своїх прихильників у «ВКонтакте», подякувавши їм за підтримку в боротьбі з онкологічним захворюванням.

Про захворювання Задорнова стало відомо восени 2016 року. Після обстеження лікарі діагностували у гумориста пухлину головного мозку.

Задорнов став персоною нон грата в Україні за неодноразові образливі заяви на адресу її громадян. Зокрема, під час Євромайдан він називав активістів “еврохохлами”. Влітку 2015 року “пожартував” – нібито представник Держдепу США Джейн Дженніфер Псакі заявила, що “малайзійський Boeing впав тому, що був важчий за повітря”.

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