В Україні з'явиться відкритий реєстр горе-батьків, які не платять аліменти

Міністерство юстиції запустить публічний реєстр осіб, які уникають сплати аліментів в інтересах своїх дітей. Дані про недобросовісних батьків буде розміщено на офіційному сайті Мін’юсту. Про це сьогодні в рамках виступу у Верховній Раді повідомив Міністр юстиції Павло Петренко, передає прес-служба уряду.

«Міністерство юстиції пропонує вже найближчим часом запустити на сайті нашого відомства публічний реєстр злісних неплатників аліментів. Ми маємо зробити так, щоб всі взнали, хто економить на своїй дитині, хто не дає їй нормального виховання і нормального утримання. Це стане ще одним засобом впливу на недобросовісних батьків», – зазначив очільник Мін’юсту.

Він також поінформував народних депутатів, що нині на обліку виконавчої служби перебуває майже 600 тисяч проваджень про примусове стягнення аліментів. Це значить, що майже 600 тисяч українських дітей, які виховуються в неповних сім’ях, страждають від безвідповідальності батьків і нестачі фінансової підтримки.

«На жаль, стало нормою, коли той з батьків, який не проживає з дитиною, забуває про її утримання й не платить аліментів. А деякі реальні історії взагалі шокують відсутністю людяності. Буквально вчора я дізнався про жінку, колишній чоловік якої через помсту вирішив виселити її і їхніх спільних 3 дітей з квартири. Для цього він найняв тітушок, які викинули жінку з дітьми на вулицю», – наголосив Міністр юстиції.

Аби змінити таку ситуацію Міністерство юстиції спільно з народними депутатами розробило зміни до законодавства, які передбачають посилення прав дітей і захисту їх від економічного насильства з боку тих батьків, які ухиляються від сплати аліментів.

Серед новацій законопроекту:

– Заборона на виїзд за кордон для осіб, які більше 6 місяців не платять аліментів.

– Позбавлення батьків, які ухиляються від спати аліментів, права не давати згоду на виїзд дитини за кордон.

– Позбавлення прав керувати автомобілем, користуватися зброєю, полювати.

– Введення суспільно корисних робіт до 2 місяців, оплата за які направлятиметься на рахунок дитини для погашення боргу зі сплати аліментів.

– Скасування всіх видів оплати під час подачі позову до суду в цій сфері.

– Посилення кримінальної відповідальності для батьків, які не платять аліменти.

«Наше завдання – не просто прийняти цей закон. Нам треба змінити підхід суспільства до цієї проблеми. Наприкінці місяця весь світ відзначатиме день боротьби з домашнім насильством. Я пропоную Парламенту об’єднати зусилля і прийняти цей законопроект та ще низку законів, які захищатимуть дітей і жінок від будь-яких проявів насильства», – резюмував Павло Петренко.

Фото: wikihelplawyer.co