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Уряд додатково виділить кошти на обладнання для перинатального центру у Львові

Дарина Смеречанська

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Прем’єр-міністр Володимир Гройсман сьогодні, 10 листопада, під час засідання уряду Володимир Гройсман запевнив, що із держбюджету додатково виділять кошти на обладнання для Львівського перинатального центру. Про це повідомляє Львівський портал.

Як він зауважив, під час робочої поїздки на Львівщину він оглянув недобудований перинатальний центр у Львові і пообіцяв допомогти завершити цей об’єкт.

«Були виділені 45 млн грн на добудову, зараз ці роботи тривають. Далі постане питання щодо забезпечення обладнання і це потребуватиме додаткового фінансування», – зазначив  прем’єр-міністр.

Водночас він запевнив, що завше дотримується своїх обіцянок і гроші на обладнання для перинатального центру будуть виділені.

«Буквально позавчора у мене був голова Львівської ОДА і ми це питання обговорювали. Зараз я шукаю можливості перейти до другого етапу обіцянки – знайти кошти на фінансування обладнання», – сказав Володимир Гройсман.

Як повідомляв раніше Львівський портал, уряд виділив 45 мільйонів гривень на реконструкцію Львівського обласного клінічного перинатального центру.

Також повідомлялося про те, що будівельні роботи вже на завершальному етапі, однак потрібно ще 50 мільйонів на обладнання.

Додамо, що відкрити його обіцяють вже з 1 січня.

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