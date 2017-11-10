У Самборі поліцейські затримали двох підлітків з марихуаною

У Самборі поліцейські виявили підлітків, котрі мали речовину схожу на марихуану. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Працівники Самбірського відділу поліції 9 листопада виявили двох підлітків, котрі мали з собою саморобний пристрій для куріння марихуани, виготовлений з пластикової пляшки, всередині якої була речовина, схожа на марихуану.

Поліцейські встановили особи хлопців – ними виявились двоє 16-річних жителів Самбора. У одного із них був паперовий згорток, в якому також знаходилась подрібнена речовина зеленого кольору, схожа на марихуану.

Паперовий згорток із речовиною а також саморобний пристрій для її куріння було вилучено та відправлено на експертизу. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.