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У Львові затвердили Положення про реприватизацію аварійних помешкань

Єва Корнійчук

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Сьогодні, 10 листопада, виконавчий комітет ЛМР прийняв рішення «Про порядок переведення приватизованого житла до державного житлового фонду». Цим рішенням затвердили Положення про порядок переведення приватизованого житла до державного житлового фонду (реприватизація).

Як йдеться в рішенні, Положення про порядок переведення приватизованого житла до державного житлового фонду (реприватизація) визначає порядок переведення до державного житлового фонду приватизованого житла, яке було передано у власність громадян відповідно до Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду».

«Потреба прийняття цього рішення полягає в тому, щоби впорядкувати відносини у випадках відселення з аварійних будинків, у випадках приватизації житла в гуртожитках. У нас раніше такої процедури не було, оскільки процедура приватизації житла в аварійних будинках заборонена, а нам необхідно мати єдиного власника для подальшого розпорядження цим майном. Виконавчий комітет буде приймати рішення про реприватизацію», – сказала під час доповіді питання Гелена Пайонкевич, директор юридичного департаменту ЛМР.

 

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