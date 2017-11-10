У Львові затвердили Положення про реприватизацію аварійних помешкань

Сьогодні, 10 листопада, виконавчий комітет ЛМР прийняв рішення «Про порядок переведення приватизованого житла до державного житлового фонду». Цим рішенням затвердили Положення про порядок переведення приватизованого житла до державного житлового фонду (реприватизація).

Як йдеться в рішенні, Положення про порядок переведення приватизованого житла до державного житлового фонду (реприватизація) визначає порядок переведення до державного житлового фонду приватизованого житла, яке було передано у власність громадян відповідно до Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду».

«Потреба прийняття цього рішення полягає в тому, щоби впорядкувати відносини у випадках відселення з аварійних будинків, у випадках приватизації житла в гуртожитках. У нас раніше такої процедури не було, оскільки процедура приватизації житла в аварійних будинках заборонена, а нам необхідно мати єдиного власника для подальшого розпорядження цим майном. Виконавчий комітет буде приймати рішення про реприватизацію», – сказала під час доповіді питання Гелена Пайонкевич, директор юридичного департаменту ЛМР.