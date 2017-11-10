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У Львові представлять унікальне обладнання для літографії, гравюри та ксилографії

Вероніка Рой

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Наступної п’ятниці , 17 листопада, львів’яни та гості міста матимуть змогу побачити унікальне обладнання для літографії, гравюри, ксилографії. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

У графічній майстерні кафедри графічного дизайну та мистецтва Української академії друкарства, що по вул. Личаківська, 3 проведуть дві безкоштовні екскурсії: об 11.00 – для львів’ян та гостей і о 12.30 – для представників туристичних фірм та екскурсоводів міста.

Екскурсії організовують в межах відзначення 100-ліття кафедри. Організатори запевняють, що обладнання, котре вони продемонструють, є унікальним. Та й саме приміщення кафедри розташоване у історичній будівлі, де у 18 столітті з’явилася перша львівська друкарня. У стінах вишу проходить постійна виставка студентських робіт, викладачів, заслужених діячів мистецтв та народних художників України, митців із світовими іменами та визнанням (Сергія Іванова, Юрія Чаришнікова, Олега Денисенка, Сергія Храпова, Костянтина Калиновича та інших).

Одразу після екскурсії у графічний майстерні проведуть майстер-клас. Охочі зможуть власноруч на унікальних графічних станках кафедри книжкової та станкової графіки зробити собі на згадку відбитки заздалегідь підготовлених творів майстрів кафедри. Участь у майстер-класі коштуватиме 50 грн. (вартість матеріалів).

Форма для реєстрації: https://docs.google.com/forms/d/1wJ-TsDUoD-KoDJl5zV_-O8nJJD4A3M74SDVPQqJ9iP0/edit.

 

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