У Дрогобичі реконструюють головну площу за 27 мільйонів. Візуалізація

29 вересня у Дрогобичі розпочали реконструкцію центральної площі міста. Про це повідомляє прес-служба міської ради Дрогобича.

Виконавець робіт — підрядна організація Корпорація «УКРТРАНСЖИЛБУД».

За повідомленням КП «Управління капітального будівництва», договір з підрядником був укладений 25 вересня 2017 року.

Щодо кошторису реконструкції площі Ринок, то загальна сума виконання усіх робіт становить 26 963 820 гривень, з них: 24 267 438 гривень — кошти з Державного фонду регіонального розвитку, 2 696 382 гривень — кошти з місцевого бюджету.

Оскільки реконструкція площі відбуватиметься з 2017 по 2019 роки, то виділення коштів відбуватиметься поетапно. На виконання робіт до кінця 2017 року з фонду ДФРР виділено 2 900 000 гривень, з місцевого бюджету — 1 000 000 гривень.

Загалом за весь період реконструкції заплановано замощення площі новою бруківкою, облаштування фонтану, системи вуличного освітлення, облаштування зон відпочинку, розміщення лав, висадка декоративних дерев та рослин, озеленення.