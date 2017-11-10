У Дрогобичі реконструюють головну площу за 27 мільйонів. Візуалізація

29 вересня у Дрогобичі розпочали реконструкцію центральної площі міста. Про це повідомляє прес-служба міської ради Дрогобича.
Виконавець робіт — підрядна організація Корпорація «УКРТРАНСЖИЛБУД».
За повідомленням КП «Управління капітального будівництва», договір з підрядником був укладений 25 вересня 2017 року.
Щодо кошторису реконструкції площі Ринок, то загальна сума виконання усіх робіт становить 26 963 820 гривень, з них: 24 267 438 гривень — кошти з Державного фонду регіонального розвитку, 2 696 382 гривень — кошти з місцевого бюджету.
Оскільки реконструкція площі відбуватиметься з 2017 по 2019 роки, то виділення коштів відбуватиметься поетапно. На виконання робіт до кінця 2017 року з фонду ДФРР виділено 2 900 000 гривень, з місцевого бюджету — 1 000 000 гривень.
Загалом за весь період реконструкції заплановано замощення площі новою бруківкою, облаштування фонтану, системи вуличного освітлення, облаштування зон відпочинку, розміщення лав, висадка декоративних дерев та рослин, озеленення.
Катерина Родак