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Рівень злочинності у області впав на третину, - головний поліцейський Львівщини

Дарина Смеречанська

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У порівнянні з минулим роком цьогоріч рівень злочинності на Львівщині зменшився майже на третину. В той самий час розкриття злочинів збільшилось на 35 відсотків. Про це заявив начальник Головного управління Національної поліції у Львівській області генерал поліції третього рангу Валерій Середа, передає прес-служба обласної поліції.

«Безпека має бути комплексним поняттям і до його вирішення повинні залучатися усі – суди, прокуратура, поліція та громадяни. Нажаль, маємо випадки, коли робота поліцейського зводилася нанівець через незалежні від нього обставини. Але, незважаючи на усі труднощі, правоохоронці готові і надалі виконувати свій обов’язок – захищати громадян», – зазначив генерал поліції під час зустрічі-дискусії про безпеку на Львівщині та про виклики, які стоять перед правоохоронними органами.

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