На Львівщині цьогоріч 332 дитини-сироти знайшли нову домівку і батьків

На Львівщині 332 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування знайшли нові родини. Про це за підсумками 10 місяців 2017 року, повідомив начальник служби у справах дітей Львівської облдержадміністрації Володимир Лис, передає прес-служба ЛОДА.

“Серед цих дітей – 46 усиновлені, 239 дітей влаштовані під опіку громадян, 47 дітей влаштовані в прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу”, – розповів Володимир Лис.

Зазначимо, загалом у Львівській області проживає 484887 дітей, з них 2 293 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Із загальної кількості дітей зазначеної категорії 2153 дитини виховують у сім’ях.

Фото: РІСУ