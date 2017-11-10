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Гройсман дав вказівку створити комісію для вирішення проблеми проваль біля Трускавця

Дарина Смеречанська

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У п’ятницю, 10 листопада, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман доручив віце-прем’єр-міністру Степану Кубіву створити та очолити комісію, яка займатиметься вирішенням проблеми виникнення проваль поблизу Трускавця. Про це Володимир Гройсман заявив під час «Години запитань до уряду», передає прес-служба Львівської ОДА.

«Я знаю про цю проблему. Позавчора у мене була робоча зустріч з головою Львівської ОДА і він порушував це питання. Тому я доручаю першому віце-прем’єр міністру Степану Кубіву очолити комісію і спільно знайти варіанти вирішення. Але ви знаєте, що цій проблемі не один рік, а декілька десятиріч», – наголосив Володимир Гройсман.

Нагадаємо, що в ніч на 30 вересня на Львівщині пройшов незначний землетрус. Після цього неподалік Трускавця відбувся обвал карстової породи глибиною 30 метрів.

Додамо, що у обласній екоінспекції заявили про те, що площа провалля, яке утворилося після землетрусу, буде збільшуватися, більше того – можливі і нові зсуви.

2 листопада біля Трускавця утворилося нове карстове провалля.

Фото: ЛОДА

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