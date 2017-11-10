Чим цьогорічний Різдвяний ярмарок у Львові дивуватиме своїх відвідувачів?

У конкурсі на проведення Різдвяного ярмарку у Львові роками бере участь одне підприємство – ТзОВ «Львівські ярмарки». Ярмарок 2018 року це буде винятком і вже 9 рік поспіль буде проводитись цією компанією. Про те, чим цей ярмарок відрізнятиметься від попереднього, на презентації проекту розповіла арт-директор компанії «Львівські ярмарки» Ольга Гренюх, передає кореспондент Львівського порталу.

Різдвяний ярмарок працюватиме з 8 грудня 2017р. до 20 січня 2018р. на просп. Свободи (перед Львівським Національним академічним театром опери та балету ім. С. Крушельницької) та на площі Ринок.

Гасло цьогорічного ярмарку – «Я дарую тобі Львів».

«Ми прагнемо, щоб кожен гість, який відвідав ярмарок, повернувся у свою домівку, у своє місто не лише з гарними емоціями, а й з подарунками, адже під час ярмарку ми проводитиме різноманітні активності та даруватимемо подарунки», – зазначила арт-директор Ольга Гренюх.

Традиційно на ярмарку будуть гастрономічні та сувенірні сектори, а також будинок Святого Миколая. Під час Різдвяного ярмарку відбуватиметься чимало цікавих заходів: конкурс скульптур, святкова хода звіздарів, різдвяний фестиваль. Також компанія цьогоріч хоче оформити головну ялинку міста.

«Ми беремо на себе зобов’язання по облаштуванню цієї ялинки, монтаж та демонтаж. Ми запропонували міській раді візуалізацію цієї ялинки, тому всі фінансові та супутні речі будуть за нами», – додала О. Герюх.

Щодо технічного забезпечення, то ТзОВ обіцяє належне електропостачання, охорону, вивіз сміття та прибирання. Після демонтажу усіх будиночків, компанія переконує, що головний проспект і площа міста будуть у також ж стані, як і до ярмарку.

Для підприємців передбачено 200 будиночків для продажу. Вартість оренди однієї ятки доволі «кусюча»: від 22 до 35 тисяч гривень. Ціна коливається в залежності від розташування будиночку та продукції, яка там реалізовується.