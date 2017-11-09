Завтра у області стартує другий етап Карпатської молодіжної хокейної ліги

Впродовж 10-12 листопада на Льодовій арені м. Новояворівська відбудуться матчі другого етапу Карпатської молодіжної хокейної ліги ігрового сезону 2017-2018 рр. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.
Команда Львівщини «Галицькі Леви» на домашній арені разом ще з однією українською командою «СДЮШОР» (Харків) боротиметься з командами ровесників 4 країн: Польщі, Словаччини, Румунії та Чехії.
Урочиста церемонія відкриття змагань відбудеться 10 листопада о 17 год.
Графік ігор:
10 листопада
08.00 – СДЮШОР Харків (Україна) – Gladiators Dunarea Galati (Румунія)
09.30 – MSKM Trebisov (Словаччина) – HA Brymov-Bylnice (Чехія)
11.00 – STS UKS Niedzwiadki MOSIR Sanok (Польща) – HK Mladez Michalovce (Словаччина)
12.30 – Gladiators Dunarea Galati (Румунія) – ХК Галицькі Леви (Новояворівськ-Україна)
14.00 – СДЮШОР Харків (Україна) – MSKM Trebisov (Словаччина)
15.30 – HA Brymov-Bylnice (Чехія) – STS UKS Niedzwiadki MOSIR Sanok (Польща)
17.00 – ЦЕРЕМОНІЯ ВІДКРИТТЯ;
18.00 – HK Mladez Michalovce (Словаччина) – ХК Галицькі Леви (Новояворівськ-Україна)
11 листопада
08.00 – STS UKS Niedzwiadki MOSIR Sanok (Польща) – MSKM Trebisov (Словаччина)
09.30 – HK Mladez Michalovce (Словаччина) – СДЮШОР Харків (Україна)
11.00 – HK Mladez Michalovce (Словаччина) – HA Brymov-Bylnice (Чехія)
13.30 – ХК Галицькі Леви (Новояворівськ-Україна) – MSKM TrebiSov (Словаччина)
15.00 – ДЮШОР Харків (Україна) – STS UKS Niedzwiadki MOSIR Sanok (Польща)
16.30 – HK Mladez Michalovce (Словаччина) – HK Mladez Michalovce (Словаччина)
18.00 – ХК Галицькі Леви (Новояворівськ-Україна) – HA Brymov-Bylnice (Чехія)
12 листопада
08:00 – HA Brymov-Bylnice (Чехія) – HK Mladez Michalovce (Словаччина)
09.30 – MSKM Trebisov (Словаччина) – Gladiators Dunarea Galati (Румунія)
11.00 – STS UKS Niedzwiadki MOSIR Sanok (Польща) – ХК Галицькі Леви (Новояворівськ-Україна)
12.30 – HA Brymov-Bylnice (Чехія) – СДЮШОР Харків (Україна)
14.00 – MSKM Trebisov (Словаччина) – HK Mladez Michalovce (Словаччина)
15.30 – Gladiators Dunarea Galati (Румунія) – STS UKS Niedzwiadki MOSIR Sanok (Польща)
17.00 – ХК Галицькі Леви (Новояворівськ-Україна) – СДЮШОР Харків (Україна).
Фото: ЛОДА