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Завтра у області стартує другий етап Карпатської молодіжної хокейної ліги

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Впродовж 10-12 листопада на Льодовій арені м. Новояворівська відбудуться матчі другого етапу Карпатської молодіжної хокейної ліги ігрового сезону 2017-2018 рр. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Команда Львівщини «Галицькі Леви» на домашній арені разом ще з однією українською командою «СДЮШОР» (Харків) боротиметься з командами ровесників 4 країн: Польщі, Словаччини, Румунії та Чехії.

Урочиста церемонія відкриття змагань відбудеться 10 листопада о 17 год.

Графік ігор:

10 листопада

08.00 – СДЮШОР Харків (Україна) – Gladiators Dunarea Galati (Румунія)

09.30 – MSKM Trebisov (Словаччина) – HA Brymov-Bylnice (Чехія)

11.00 – STS UKS Niedzwiadki MOSIR Sanok (Польща) – HK Mladez Michalovce (Словаччина)

12.30 – Gladiators Dunarea Galati (Румунія) – ХК Галицькі Леви (Новояворівськ-Україна)

14.00 – СДЮШОР Харків (Україна) – MSKM Trebisov (Словаччина)

15.30 – HA Brymov-Bylnice (Чехія)  – STS UKS Niedzwiadki MOSIR Sanok (Польща)

17.00 – ЦЕРЕМОНІЯ ВІДКРИТТЯ;

18.00 – HK Mladez Michalovce (Словаччина) – ХК Галицькі Леви (Новояворівськ-Україна)

11 листопада

08.00 – STS UKS Niedzwiadki MOSIR Sanok (Польща) – MSKM Trebisov (Словаччина)

09.30 – HK Mladez Michalovce (Словаччина) – СДЮШОР Харків (Україна)

11.00 – HK Mladez Michalovce (Словаччина) – HA Brymov-Bylnice (Чехія)

13.30 – ХК Галицькі Леви (Новояворівськ-Україна) – MSKM TrebiSov (Словаччина)

15.00 – ДЮШОР Харків (Україна) – STS UKS Niedzwiadki MOSIR Sanok (Польща)

16.30 – HK Mladez Michalovce (Словаччина) – HK Mladez Michalovce (Словаччина)

18.00 – ХК Галицькі Леви (Новояворівськ-Україна) – HA Brymov-Bylnice (Чехія)

12 листопада

08:00 – HA Brymov-Bylnice (Чехія) – HK Mladez Michalovce (Словаччина)

09.30 – MSKM Trebisov (Словаччина) – Gladiators Dunarea Galati (Румунія)

11.00 – STS UKS Niedzwiadki MOSIR Sanok (Польща) – ХК Галицькі Леви (Новояворівськ-Україна)

12.30 – HA Brymov-Bylnice (Чехія) – СДЮШОР Харків (Україна)

14.00 – MSKM Trebisov (Словаччина) – HK Mladez Michalovce (Словаччина)

15.30 – Gladiators Dunarea Galati (Румунія) – STS UKS Niedzwiadki MOSIR Sanok (Польща)

17.00 – ХК Галицькі Леви (Новояворівськ-Україна) – СДЮШОР Харків (Україна).

Фото: ЛОДА

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