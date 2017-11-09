Завтра до «Арени Львів» курсуватимуть шатл-баси

Завтра, 10 листопада, на стадіоні «Арена Львів» відбудеться футбольний матч між збірними України і Словаччини. Для комфортного добирання вболівальників на стадіон від пл. Петрушевича і кінотеатру ім. О. Довженка (Сихів) курсуватимуть шатл-баси. Про це інформує прес-служба Львівської міської ради.

«Для комфортного доїзду вболівальників на футбольний матч між збірними України і Словаччини, який відбудеться 10 листопада, від пл. Петрушевича і кінотеатру ім. О. Довженка (Сихів) курсуватимуть шатл-баси.

Від пл. Петрушевича, до стадіону «Арена Львів» з 18.00 год до 20.00 год курсуватиме 4 шатл-баси

Від кінотеатру ім. О. Довженка (Сихів) до стадіону «Арена Львів» курсуватимуть 2 шатл-баси.

Після завершення матчу від перехрестя вул. Стрийська – вул. Сокільницька курсуватиме 6 шатл-басів до пл. Петрушевича.

Також з протилежної сторони стадіону «Арена Львів», від вул. Вернадського, курсуватиме 4 шатл-баси, які вестимуть вболівальників до кінотеатру ім. О. Довженка (Сихів)», – розповів Ігор Собенко, заступник начальника управління транспорту ЛМР.

Фото: Щоденний Львів