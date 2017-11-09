У Львові шукають помічників Святого Миколая

Сьогодні, 9 листопада, у Львові розпочався набір волонтерів для благочинної акції «Миколай про тебе не забуде!». Про це повідомляють організатори заходу.

Щороку, вже 17 років поспіль, у Львові помічниками-волонтерами Святого Миколая стає близько 500 волонтерів (учнів старших класів, студентів львівських ВНЗ, молоді), вони збирають та пакують подарунки на Фабриці Святого Миколая, що цьогоріч працюватиме у Львові з 11 по 17 грудня, та розносять їх по домівках потребуючих дітей, що з нетерпінням чекають на посланців в червоних шапках, ввечері 18 грудня.

Минулого року Помічникам Святого Миколая вдалося рознести подарунки 2800 малюкам у Львові, до яких Чудотворцю з певних причин було складно самостійно знайти дорогу.

«Подаруйте радість та віру в дива дітям з багатодітних та малозабезпечених сімей у м. Львові, допоможіть Чудотворцю прийти з подарунками в їх домівки, долучившись до благочинної акції «Миколай про тебе не забуде!» в якості волонтерів», – наголошують організатори.

Для того, щоб перетворитись на Помічника Святого Миколая потрібно виконати 4 простих кроки: зареєструватись на сайті акції http://mykolaj.com.ua/, пройти один з коротких вишколів, що будуть відбуватись 25 листопада, а також 2 та 9 грудня в Центрі Шептицького за адресою: м. Львів, вул. Козельницька, 2а; спакувати подарунки на Фабриці Святого Миколая; ввечері 18 грудня рознести подарунки по домівках малечі.

Реєстрація волонтерів триватиме до 1 грудня 2017 року.

Також зпрошують зголоситися волонтерів-водіїв допомогти нам з перевезенням Помічників та подарунків ввечері 18 грудня 2016р.

«Якщо Ви не маєте можливості стати волонтером, але хочете долучитись до акції, Ви можете допомогти Чудотворцю зібрати подарунки для 2500 дітей. Для цього просто зв’яжіться з нами і розмістіть коробку для збору подарунків (іграшок, канцелярського приладдя, солодощів, книг) у офісі Вашої компанії», – мовиться у повідомленні ініціаторів акції.

Також всі охочі можуть залишити книги-подарунки з власної бібліотеки у доброму стані, або ж які ви придбали у книгарні спеціально для дітей з потребуючих родин (0-12р.) за такими адресами:

-Книгарня «Є» – пр. Свободи 7

-Видавництво «Свічадо», вул. Винниченка 22

-Книгарня Старого Лева, пл. Ринок 12

-вул. Стрийській, 106 в приміщенні складу-магазину

-вул. Героїв УПА, 16 в Магазин «Книги-канцтовари» Львів

-Бібліотека Львівського Інституту Менеджменту, вул. Ліська 16

-Fest Lokal, вул. Старознесенська 24.

Фото: Вголос