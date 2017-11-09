ОСТАННІ НОВИНИ

У Карпатському національному парку облаштували екскурсійну стежку до найстарішого дерева

Катерина Родак

|

У Карпатському національному природному парку в рамках проекту «Збереження карпатських пралісів» облаштували екологічну стежку «До найстарішого дерева». Про це Львівському порталу повідомили організатори.

Працівники парку промаркували маршрут, встановили нові інформаційні стенди та додали інформацію на існуючі дерев’яні основи для стендів.

На стежці є місця відпочинку, обладнано видову точку біля найстарішого дерева в буковому пралісі.

Протяжність маршруту – 2,5 км.

Стежка розповідає про значення карпатських пралісів і необхідність їх збереження, що особливо важливо, оскільки протягом року тут буває близько 15 тис. відвідувачів.

Як уточнила Львівському порталу координатор проекту Ольга Яремченко, мова йде про найстаріше дерева Карпатського національного природного парку – бук, якому 200 років.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Чому я не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось
Антон Шишкін
Чому я не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось

Цензурна та уточнена версія про те «чому не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось» від колишнього і...

(Не)легальний ринок праці на Львівщині. Чи реально витягнути тіньові зарплати на світло?
Соломія ГОЛОВІНА
(Не)легальний ринок праці на Львівщині. Чи реально витягнути тіньові зарплати на світло?

В Україні 10 мільйонів людей працюють нелегально. Проблема легалізації праці десятиліттями «мусолиться», але ніяк не вир...

Відвідати 13 країн майже без грошей – міф чи реальність?
Анастасія МОЗГОВА
Відвідати 13 країн майже без грошей – міф чи реальність?

Відвідати 13 країн майже без грошей – не міф. Студенти Політехніки Вадим Найко та Андрій Гурський – досвідчені автостопе...

Замасковані самовисуванці, адмінресурс та агітаційні вояжі чиновників: чим «прославилися» останні вибори в ОТГ на Львівщині?
Соломія ГОЛОВІНА
Замасковані самовисуванці, адмінресурс та агітаційні вояжі чиновників: чим «прославилися» останні вибори в ОТГ на Львівщині?

Днями на Львівщині завершилася четверта хвиля виборів депутатів та голів до восьми територіальних об’єднань області. Зві...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів