У Карпатському національному парку облаштували екскурсійну стежку до найстарішого дерева

У Карпатському національному природному парку в рамках проекту «Збереження карпатських пралісів» облаштували екологічну стежку «До найстарішого дерева». Про це Львівському порталу повідомили організатори.

Працівники парку промаркували маршрут, встановили нові інформаційні стенди та додали інформацію на існуючі дерев’яні основи для стендів.

На стежці є місця відпочинку, обладнано видову точку біля найстарішого дерева в буковому пралісі.

Протяжність маршруту – 2,5 км.

Стежка розповідає про значення карпатських пралісів і необхідність їх збереження, що особливо важливо, оскільки протягом року тут буває близько 15 тис. відвідувачів.

Як уточнила Львівському порталу координатор проекту Ольга Яремченко, мова йде про найстаріше дерева Карпатського національного природного парку – бук, якому 200 років.