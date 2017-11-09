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США збирається виділити $350 мільйонів на оборону для України

Дарина Смеречанська

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Комітети Палати представників і Сенату США з питань оборони погодили проект оборонного бюджету на наступний рік, який передбачає допомогу Україні. Про це йдеться в офіційному документі щодо погодженого бюджету, передає Еspreso.tv.

Конгресмени пропонують наступного року витратити на оборону $700 мільярдів, чим підтримали прагнення президента Дональда Трампа до посилення військ. Зокрема, документ передбачає підвищення рівня підготовки військових та закупівлю винищувачів і кораблів.

У проекті бюджету також йдеться і про протидію агресії Росії, що передбачає виділення грошей на допомогу Україні.

“Бюджет передбачає виділення $350 мільйонів допомоги в області безпеки України, включаючи оборонну летальну допомогу. Законодавство обмежує видачу половини цих коштів до тих пір, поки глава Пентагону не підтвердить, що Україна вжила суттєвих заходів для втілення оборонної інституційної реформи”, – наголошується у тексті документа.

Для того, щоб закон про бюджет на 2018 рік набув чинності, його мають ухвалити в Палаті представників і Сенаті під час голосування. Після цього його має підписати Трамп.

Фото: Еспресо TV

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