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Сьогодні – День української писемності та мови

Дарина Смеречанська

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Сьогодні, 9 листопада, в Україні святкують День української мови та писемності. Це день вшанування пам’яті Преподобного Нестора-Літописця – послідовника творців слов’янської писемності Кирила і Мефодія, передає кореспондент Львівського порталу.

У День української писемності та мови традиційно:

-покладають квіти до пам’ятника Несторові-літописцю;

-відзначають найкращих популяризаторів українського слова;

-заохочують видавництва, які випускають літературу українською мовою;

-стартує Міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика – конкурс проводився за підтримки Міністерства освіти та науки України та Ліги українських меценатів. Щорічна кількість учасників понад 5 млн із 20 країн світу.

У День української писемності та мови, на Українському радіо традиційно відбувається радіодиктант національної єдності. Цю акцію започатковано 2000 року. Відтоді щороку всі охочі можуть взяти участь у написанні радіодиктанту та не стільки з’ясувати, чи добре знають українську мову, як продемонструвати єдність з усіма, хто любить і шанує українське слово.

Нагадаємо, що в о 12:00 на Першому каналі Українського радіо розпочнеться годинна програма, присвячена радіодиктанту національної єдності.

Фото: СТБ

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