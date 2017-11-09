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Ресторан «Панська чарка», де отруїлось 25 людей, знову відкрили для відвідувачів

Катерина Родак

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Ресторан «Панська чарка», що на вул. Винниченка, 3,  після масового отруєння уже близько тижня знову приймає клієнтів. Відповідний дозвіл заклад отримав від Львівського обласного управління Держпродспоживслужби.

Як повідомив у коментарі Львівському порталу перший заступник начальника головного управління Держпродспоживслужби Ростислав Волошин, заклад усунув усі недоліки і знову працює.

«Їм був наданий припис, що вони повинні зробити, що усунути. Вони це все зробили. І ми провели повторну перевірку та дали дозвіл на роботу далі», – зазначив він.

На питання Львівського порталу, чи будуть проводитися у подальшому перевірки діяльності цього закладу, Р. Волошин відповів:

«Якщо будуть планові дозволені перевірки – звичайно, що так».

Як відомо, розпорядженням першого заступника начальника Держпродспоживслужби у Львівській області була припинена робота закладу «Панська чарка».

Нагадаємо, внаслідок спалаху гострої кишкової інфекції через вживання їжі під час святкування груп людей та харчування в ресторані «Панська Чарка», з 16 жовтня звернулось за медичною допомогою до закладів охорони здоров’я області 25 осіб, в тому числі 2-є дітей.

У лабораторному центрі МОЗ України повідомили про результати перевірки ресторану: у чотирьох працівників тоді виявили стафілокок, також була знайдена кишкова паличка у заварному чайнику і у харчах.

Як відомо, ресторан «Панська чарка» має стосунок до народних депутатів братів Дубневичів. Зокрема, згідно даних Youcontrol, одним із бенефіціарних власниківТзОВ «Глинянська вежа», що володіє закладом, є дружина Богдана Дубневича – Тетяна.

 

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