Ресторан «Панська чарка», де отруїлось 25 людей, знову відкрили для відвідувачів

Ресторан «Панська чарка», що на вул. Винниченка, 3, після масового отруєння уже близько тижня знову приймає клієнтів. Відповідний дозвіл заклад отримав від Львівського обласного управління Держпродспоживслужби.

Як повідомив у коментарі Львівському порталу перший заступник начальника головного управління Держпродспоживслужби Ростислав Волошин, заклад усунув усі недоліки і знову працює.

«Їм був наданий припис, що вони повинні зробити, що усунути. Вони це все зробили. І ми провели повторну перевірку та дали дозвіл на роботу далі», – зазначив він.

На питання Львівського порталу, чи будуть проводитися у подальшому перевірки діяльності цього закладу, Р. Волошин відповів:

«Якщо будуть планові дозволені перевірки – звичайно, що так».

Як відомо, розпорядженням першого заступника начальника Держпродспоживслужби у Львівській області була припинена робота закладу «Панська чарка».

Нагадаємо, внаслідок спалаху гострої кишкової інфекції через вживання їжі під час святкування груп людей та харчування в ресторані «Панська Чарка», з 16 жовтня звернулось за медичною допомогою до закладів охорони здоров’я області 25 осіб, в тому числі 2-є дітей.

У лабораторному центрі МОЗ України повідомили про результати перевірки ресторану: у чотирьох працівників тоді виявили стафілокок, також була знайдена кишкова паличка у заварному чайнику і у харчах.

Як відомо, ресторан «Панська чарка» має стосунок до народних депутатів братів Дубневичів. Зокрема, згідно даних Youcontrol, одним із бенефіціарних власниківТзОВ «Глинянська вежа», що володіє закладом, є дружина Богдана Дубневича – Тетяна.