Порошенко очікує від Ради закону про українську мову в сфері послуг

Президент України Петро Порошенко очікує від Ради ухвалення закону про обов’язкову присутність української мови у сфері послуг. Про це Глава держави написав на своїй сторінці у Facebook у День української писемності та мови, передає Львівський портал.

«Крок за кроком зміцнюємо державний статус української.

Українська пісня багатоголосо залунала в радіоефірі. Незабаром українська мова посяде повноправне місце в телеефірі. Понад 90% дітей вже навчаються українською.

Очікую від Верховної Ради закону, який гарантує обов’язкову присутність української у сфері послуг. При цьому ми поважаємо права громадян, які іншими мовами говорять і ними ж люблять Україну. Бо вона у нас – одна-єдина», – написав Порошенко.

Фото: Центр мовної політики