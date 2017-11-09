Порошенко очікує від Ради закону про українську мову в сфері послуг

Президент України Петро Порошенко очікує від Ради ухвалення закону про обов’язкову присутність української мови у сфері послуг. Про це Глава держави написав на своїй сторінці у Facebook у День української писемності та мови, передає Львівський портал.
«Крок за кроком зміцнюємо державний статус української.
Українська пісня багатоголосо залунала в радіоефірі. Незабаром українська мова посяде повноправне місце в телеефірі. Понад 90% дітей вже навчаються українською.
Очікую від Верховної Ради закону, який гарантує обов’язкову присутність української у сфері послуг. При цьому ми поважаємо права громадян, які іншими мовами говорять і ними ж люблять Україну. Бо вона у нас – одна-єдина», – написав Порошенко.
Фото: Центр мовної політики
Дарина Смеречанська