Польща заборонила в'їзд В'ятровичу?

Голові Українського інституту національної пам’яті Володимиру В’ятровичу заборонили в’їзд до Польщі. Про це повідомляє польське видання Dziennik із посиланням на джерела, передає Європейська правда.

Нещодавно глава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський заявив, що його міністерство складає перелік українських чиновників, яким заборонять в’їзд до Польщі. Офіційно жодних прізвищ не називалося.

За інформацією видання, МЗС Польщі не має наміру розкривати перелік українських прізвищ, тому всі, хто туди потрапить, дізнаються про це лише на кордоні.

Сам Володимир В’ятрович у коментарі «Європейській правді» повідомив, що офіційного повідомлення про заборону на в’їзд до Польщі у нього немає.

«Очевидно, Польща буде копіювати дії Росії, коли про заборону на в’їзд я дізнаюся на кордоні. В будь-якому разі, найближчим часом я до Польщі не збираюся. А у цій ситуації найбільше турбує синхронність дій Росії та Польщі”,- заявив він.

Нагадаємо, на тлі жорстких заяв з боку представників польської влади на адресу України Петро Порошенко ініціював проведення надзвичайного засідання консультаційного комітету президентів України та Польщі.

Раніше Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що вважає неприйнятним, що люди з антипольськими поглядами займають важливі місця в українській політиці, і чекає від Порошенка виправлення цієї ситуації.

В МЗС України заявили, що в українській владі немає політиків з антипольськими настроями.

Як відомо нещодавно, директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович висунув Польщі зустрічні претензії і відреагував на «погрози».