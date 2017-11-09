Олег Тягнибок: «Україна буде в Європі з Бандерою, Шухевичем… як і Польща стала членом Євросоюзу з Пілсудським та Дмовським»

Голова ВО «Свобода» про різкі заяви польських політиків у бік України:

«Ні в кого немає права зазіхати на українську гідність.

Не буду опускатися до рівня істеричних антиукраїнських реакцій польських політиків. Це не державницька політика самих поляків, це дешевий популізм їхньої влади перед місцевими виборами та неминучими відставками урядовців.

Перше. Як би хто не верещав, Україна є і буде в Європі. З Бандерою, Шухевичем та іншими нашими Героями. Як і Польща стала членом Євросоюзу з Пілсудським та Дмовським.

Друге. Раджу представникам польської влади, перш ніж бризкати слиною в бік українців, уважно переглянути власну історію. Нагадаю, що антиукраїнська шовіністична політика Речі Посполитої в 17-18 ст. та 20-30-х рр 20 ст. завершилася для поляків втратою держави.

Третє. Ми поважаємо право поляків бути патріотами своєї держави, право шанувати своїх героїв. Але очікуємо на таку ж саму повагу.

Не треба ставити нас перед вибором, хто наші герої: Небесна сотня чи Бандера. Бо в Небесній сотні є щонайменше бандерівська свободівська чота; бо тисячі наших героїв, які четвертий рік боронять Українську Державу на сході, які поклали життя у цій боротьбі, пишаються, що вони – бандерівці.

Польська влада мусить усвідомити, що ця антиукраїнська істерія – це відверто ворожий щодо України крок. Це підлий удар ножем у спину нашій нації, яка четвертий рік збройно протистоїть московському агресору.

Такими заявами польський політикум руйнує не лише добросусідські відносини між нашими країнами, а нищить будь-яку можливість спільно протистояти московському імперіалізму, у планах якого – загарбання наших держав та підкорення наших націй.

Польські політики, які нагнітають польсько-українське протистояння, повинні розуміти, що переможцем тут може бути лише Московія.

Пам’ятайте слова Пілсудського про те, що не може бути вільної Польщі без незалежної України. Тому уявна перемога над українцями у минулому стане серйозною поразкою для Польщі у майбутньому.

І знайте, що українське суспільство не мовчатиме і адекватно реагуватиме на провокативні дії польського політикуму, який зазіхає на українську гідність, принижуючи наших Героїв», – повідомив у своєму блозі на Українській правді Олег Тягнибок.