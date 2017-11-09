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На пішохідному переході авто насмерть збило 78-річного львів'янина

Дарина Смеречанська

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У с. Красів Миколаївського району  автомобіль «Пежо» збив на пішохідному переході 78-річного львів’янина. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Так, 8 листопада о 17:37 год. на автодорозі «Київ-Чоп» поблизу с. Красів Миколаївського району,  водій легкового автомобіля «Пежо-307», 1972 року народження, житель смт. Розділ на пішохідному переході здійснив наїзд на пішохода, 1939 року народження, проживав у м. Львові. Від отриманих травм чоловік помер на місці події.

Проводиться дослідча перевірка.

Фото: volyn24.com

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