На пішохідному переході авто насмерть збило 78-річного львів'янина

У с. Красів Миколаївського району автомобіль «Пежо» збив на пішохідному переході 78-річного львів’янина. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Так, 8 листопада о 17:37 год. на автодорозі «Київ-Чоп» поблизу с. Красів Миколаївського району, водій легкового автомобіля «Пежо-307», 1972 року народження, житель смт. Розділ на пішохідному переході здійснив наїзд на пішохода, 1939 року народження, проживав у м. Львові. Від отриманих травм чоловік помер на місці події.

Проводиться дослідча перевірка.

Фото: volyn24.com