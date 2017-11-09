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На Львівщині впіймали двох нелегалів з Азербайджану та Узбекистану

Дарина Смеречанська

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У Дрогобичі та у Стрию правоохоронці виявили двох іноземців, котрі порушили правила перебування на території України. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

 

Працівники Дрогобицького відділення поліції під час відпрацювання в рамках операції «Мігрант» виявили у Дрогобичі 54-річного громадянина Республіки Азербайджан, котрий перебуває на території України без належних документів.

Ще одного іноземця, котрий перевищив дозволений термін перебування в Україні, 24-річного громадянина Республіки Узбекистан, правоохоронці виявили у Стрию.

На обидвох чоловіків працівники Державної міграційної служби склали адміністративні протоколи за ст.203 (порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України) КУпАП.

Нагадаємо, операція під умовною назвою «Мігрант» на Львівщині розпочалась 26 жовтня і триватиме до 24 грудня. Метою відпрацювання є зменшення негативного впливу етнічної злочинності на криміногенну ситуацію в регіоні та державі загалом, а також розкриття тяжких, особливо тяжких та інших видів злочинів, до скоєння яких причетні іноземці, чи злочинів, жертвами яких стали громадяни інших країн. Крім того поліцейські спільно з іншими службами виявляють іноземців та осіб без громадянства, які порушили правила перебування в Україні.

Фото: поліція

 

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