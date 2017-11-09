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На Львівщині визначили кращий підрозділ аерозольного маскування

Соломія Григор'єва

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На базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ вперше в історії ЗС України відбувся конкурс на звання кращого взводу аерозольного маскування. Про це Львівському порталу повідомили у медіа-групі Національної академії СВ.

У заході взяли участь чотири команди, які представляли 91-й та 12-й полки оперативного забезпечення, 704-й полк РХБ захисту й Центр оперативного (бойового) забезпечення ВМС ЗС України.

Для визначення переможця військовослужбовці вправлялися у кількох дисциплінах, які включали як загальновійськову, так і професійну складові. Зокрема, учасники конкурсу повинні були виконати нормативи з фізичної та вогневої підготовок, продемонструвати свої навички з тактичної медицини, а також вкластись у встановлені часові показники із застосування штатних засобів індивідуального РХБ захисту та засобів аерозольного маскування.

За результатами конкурсу, кращим визнано підрозділ аерозольного маскування 91-го полку оперативного забезпечення, який, окрім почесного звання, отримав призовий сертифікат на 15 тисяч гривень.

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