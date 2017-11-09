ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині п’ятеро осіб отруїлось чадним газом

Олександр Косик

|

В Пустомитівському районі п’ятеро людей отруїлися чадним газом, двоє із них – діти. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Подія сталася сьогодні, 9 жовтня, у селі Оброшино. На місці працює слідчо-оперативна група.

В Пустомитівське відділення поліції близько 08.15 надійшла інформація про те, що у селі Оброшино чадним газом отруїлися троє дорослих віком від 33 до 80 років, а також двоє дітей – 5-річний хлопчик та 8-річна дівчинка. Усі вони були доставлені у медичні заклади Львова.

Правоохоронці встановлюють обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Чому я не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось
Антон Шишкін
Чому я не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось

Цензурна та уточнена версія про те «чому не подався на керівника управління транспорту, а так хотілось» від колишнього і...

(Не)легальний ринок праці на Львівщині. Чи реально витягнути тіньові зарплати на світло?
Соломія ГОЛОВІНА
(Не)легальний ринок праці на Львівщині. Чи реально витягнути тіньові зарплати на світло?

В Україні 10 мільйонів людей працюють нелегально. Проблема легалізації праці десятиліттями «мусолиться», але ніяк не вир...

Відвідати 13 країн майже без грошей – міф чи реальність?
Анастасія МОЗГОВА
Відвідати 13 країн майже без грошей – міф чи реальність?

Відвідати 13 країн майже без грошей – не міф. Студенти Політехніки Вадим Найко та Андрій Гурський – досвідчені автостопе...

Замасковані самовисуванці, адмінресурс та агітаційні вояжі чиновників: чим «прославилися» останні вибори в ОТГ на Львівщині?
Соломія ГОЛОВІНА
Замасковані самовисуванці, адмінресурс та агітаційні вояжі чиновників: чим «прославилися» останні вибори в ОТГ на Львівщині?

Днями на Львівщині завершилася четверта хвиля виборів депутатів та голів до восьми територіальних об’єднань області. Зві...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів