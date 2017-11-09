На Львівщині п’ятеро осіб отруїлось чадним газом

В Пустомитівському районі п’ятеро людей отруїлися чадним газом, двоє із них – діти. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Подія сталася сьогодні, 9 жовтня, у селі Оброшино. На місці працює слідчо-оперативна група.

В Пустомитівське відділення поліції близько 08.15 надійшла інформація про те, що у селі Оброшино чадним газом отруїлися троє дорослих віком від 33 до 80 років, а також двоє дітей – 5-річний хлопчик та 8-річна дівчинка. Усі вони були доставлені у медичні заклади Львова.

Правоохоронці встановлюють обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.