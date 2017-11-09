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На безпеку дорожнього руху у Львівській області спрямують 120 мільйонів

Соломія Головіна

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Завдяки Секторальній бюджетній підтримці Європейського Союзу Львівська область матиме додаткових 120 млн гривень для забезпечення безпеки дорожнього руху. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Завдяки роботі департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Львівської облдержадміністрації ми маємо кошти Секторальної підтримки Європейського Союзу у сумі 120 млн гривень, які будуть використані виключно на безпеку дорожнього руху. 120 млн гривень будуть використовуватись з нового бюджетного року, конкурс проведений Мініфраструктури», – зазначив голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка під час огляду ремонтних робіт автомобільної дороги державного значення Н-02 Львів – Тернопіль.

За його словами, кошти використають на освітлення пішохідних переходів, бар’єрне огородження і усі речі, пов’язані з безпекою дорожнього руху.

«Але першим і найголовнішим є увага водіїв та пішоходів і, звичайно, дотримання правил дорожнього руху», – додав голова Львівської ОДА.

Фото: ЛОДА

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