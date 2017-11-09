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Мешканкам Львівщини нагадують, що оформити допомогу при народженні дитини можна через Інтернет

Дарина Смеречанська

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Кабінет Міністрів України  упорядкуав порядок призначення і виплати державної допомоги при народженні дитини у разі звернення до управлінь соціального захисту населення  в електронній формі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Загальний розмір виплат становить 41280 гривень. Проте, ця соціальна допомога виплачується у два етапи. Перша виплата – це одноразова допомога, яка складає 10320 гривень, друга – кошти, що залишились і сума складає 30960 гривень,  яка виплачуються рівними частинами по 860 гривень упродовж  трьох років.

Електронна послуга, яка запроваджена з березня 2017 року,  поступово набуває популярності серед  батьків. Суть нововведення – раніше подати документи на отримання допомоги можна було лише у паперовій формі під час особистого візиту до відділів соціального захисту. Завдяки онлайн-сервісу запроваджено принципово новий рівень якості обслуговування.

Всі необхідні документи можна подати у будь-який зручний час – 24 години на добу, сім днів на тиждень через Інтернет. Електронна послуга доступна на порталі Мінсоцполітики: e-services.msp.gov.ua. Для заповнення відкривається електронна форма. Зазначаються відомості про дитину, матір, батька, місце реєстрації та фактичного проживання, якщо вони відрізняються. Також потрібно обрати спосіб, у який зручно отримувати виплати: відкрити  особовий рахунку у банку або через відділення «Укрпошти».   Завдяки автоматичній перевірці, підказкам, заповнення електронної форми відбувається легко і просто із мінімальним ризиком допущення помилок.

У разі подання заяви в електронній формі з використанням електронного цифрового підпису для призначення допомоги при народженні дитини  допомога призначається не пізніше, ніж наступного робочого дня після отримання заяви органами соціального захисту населення.

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