Мерія планує витратити на освітлення площі Ринок 400 тисяч гривень

Управління охорони історичного середовища ЛМР провело інвентаризацію світильників у центральній частині міста та напрацювало рекомендації щодо покращення освітлення площі Ринок. Попередня вартість обладнання і виконання робіт з освітлення становить 400 тис. грн. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Нещодавно ми провели інвентаризацію світильників в центральній частині міста. Почали з площі Ринок. Тут є 4 світильники п’ятиріжкові на опорах – вони розташовані по кутах площі Ринок; 2 триріжкові – перед входом до Ратуші; 20 одноріжкових світильників, які розташовані по периметру Ратуші. На жаль, із одноріжкових світильників 6 є втрачених. Маємо також 22 кронштейни на будинку Ратуші, з яких 2 втрачені. Також є 42 кронштейни на будинках на площі Ринок і 17 з них втрачені, 1 розбитий.

Відповідно, площа Ринок не дуже добре освітлена, адже деякі кронштейни не світяться, деякі світильники на опорах також не світяться. Тому, для забезпечення якісного освітлення площі, пропонуємо відновити 2 одноріжкові світильники на опорах на північній частині площі, 1 – на східній і 1 – на західній; відновити два втрачені кронштейни при вході до Ратуші з півночі; замінити лампи освітлення у всіх світильниках, що на опорах та кронштейнах на професійне вуличне світло (економне діодне) однакового кольору та теплоти; відновити світильники-кронштейни на північному фасаді Ратуші та оновити обладнання та проводку на фасадних кронштейнах. Попередня вартість обладнання і виконання робіт становить 400 тис грн», – розповіла Лілія Онищенко, начальник управління охорони історичного середовища ЛМР.

За словами Лілії Онищенко, зараз триває розробка проектів ремонту вул. Староєврейської і вул. Братів Рогатинців. Тому, управлінні охорони історичного середовища підготувало пропозиції щодо розміщенню світильників на опорах на вул. Староєврейській. Розмістити їх пропонують з двох сторін вулиці, так, щоб на кожній зі сторін відстань між світильниками була 30 метрів один від одного, а в порівнянні з протилежною стороною – 15 метрів.

Щодо освітлення вул. Братів Рогатинців, то передбачається, що на цю вулицю матимуть змогу заїздити машини. Тому світильників на опорах там встановлювати не варто, а доцільніше буде встановити фасадні світильники типу кронштейн.