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Маршрутки Львова змову можна відслідковувати онлайн: проблему з GPS вирішили

Соломія Григор'єва

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Сьогодні зранку сталася поломка у провайдера OVH, до якого підключені GPS-трекери і система навігації транспортних засобів міста Львова. Як повідомляє прес-служба Львівської міської ради, зараз проблема вирішена і система знову працює.

«Проблема з GPS-трекерами вирішена, все працює. Транспортні засоби знову можна відслідкувати у режимі онлайн. Проблема була у провайдері. Не працювала ця система у 10% користувачів у світі», – зазначив в.о. начальника управління транспорту Олег Партика.

Нагадаємо, сьогодні о 8.10 сталися глобальні проблеми і велика аварія у провайдера OVH, який є одним з найбільших в світі. Сталася помилка і проблема в Data-центрах, тобто серверах, до яких підключені GPS-трекери, тому GPS на маршрутних транспортних засобах не працювали.

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