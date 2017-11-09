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Для діток з інвалідністю організовують арт-терапевтичний майстер-клас

Омелян Шевчук

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Працівники відділу соціальної роботи Галицького району Львівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді організовують арт-терапевтичний майстер-клас для дітей з інвалідністю. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

«Метою нашого заходу є «лікувати мистецтвом», надати можливість дітям з інвалідністю поділитись своїми відчуттями та переживаннями, страхами, малюючи під супровід музики, навчитися справлятись із своїми внутрішніми проблемами, отримати нові відчуття та емоції свого внутрішнього стану через малюнок. Також діти матимуть можливість познайомитись  один з одним, поласувати солодощами  та позитивно провести час. На завершення заходу дітям вручатимуть невеличкі подаруночки та пригощатимуть соками і ласощами від благодійників заходу», – розповіли у відділі соціальної роботи Галицького району Львівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Захід відбудеться 10 листопада о 16.30 год. у приміщенні клубу «СмАрт» Галицького УДЮМКу (вул. І. Франка, 54).

Охочих долучитись до майстер-класу, просять звертатись за тел.: 093-631-70-42, тел. 254-60-42.

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