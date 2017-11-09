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Археологи презентували сенсаційні знахідки, які виявили на Сокальщині

Дарина Смеречанська

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У Сокальському районі відшукали унікальну для території України пам’ятку. Власне, сьогодні, 9 листопада, в «Історико-краєзнавчому музеї» у Винниках під час виставки «Дари у світ «Вальхалли» презентували сенсаційні археологічні знахідки. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Знайдений могильник періоду кінця І – середини ІІ століття нашої ери пов’язаний з міграціями германських племен. Цінність пам’ятки в тому, що з’явився факт перебування племен, яких би тут бути не повинно. Це значно розширює нашу історію, тому в нас є припущення, що якась частина свебських племен перешли через територію сучасної Західної України», – поділився здогадами керівник експедиції Ярослав Онищук.

У двох досліджених кремаційних захороненнях виявили частини великої глиняної червонолакової посудини (т.зв. «terra siggilata»), скляні предмети, металеві вироби, а також два великі бронзові казани.

«Ті експонати, які сьогодні презентують у Винниках стануть окрасою не лише Львівщини, а й всієї України. Археологія підтверджує міжнародні зв’язки між різними державами, тому таку роботу треба підтримувати та пожвавлювати», – зазначив під час відкриття виставки начальник відділу мистецтв департаменту культури Львівської ОДА Василь Гладкий.

Науковці мають намір продовжити роботу над пошуком подібних знахідок, а чотирьом мешканцям Сокальського району, що віднайшли знахідку та повідомили про це археологів, вручили подяки.

«Ми дуже вдячні людям, які натрапили на ці дивовижні речі і зуміли гідно оцінити їх значимість для історії. Адже серед знайдених артефактів є чотири скляні келихи і чаші, два екземпляри залізних ножиць, наконечники стріл, залишки кінських вудил, а також два великі бронзові казани. Один із них прикрашений трьома чоловічими погруддями з характерними для германських племен-свебів зачісками. На сьогодні цей казан є третьою знахідкою в Європі. Два попередні виявлені в багатих князівських похованнях в Чехії та Польщі», – наголосив директор Історико-краєзнавчого музею Ігор Тимець.

Нововідкрита пам’ятка археології є надзвичайно цінною не тільки для України, а й країн Центральної Європи. Вже сьогодні знайдені речі можна експонувати на виставках в провідних музеях Європи.

Фото: ЛОДА

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